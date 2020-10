Affaire Aliou Dembourou Sow: Moustapha Diakhaté accuse Macky Sall de couvrir "son" député

Le débat sur l'éventuel 3e mandat glisse dangereusement vers la violence ethnique. En atteste l'appel lancé par le député Alioune Demboury Sow aux Peulhs, de "prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024". L'APR a sorti un communiqué pour juste condamner. Aux yeux de Moutspha Diakhaté, le Président de l’Apr Macky Sall a adoubé Aliou Dembourou SOW





"Le clair-obscur, l’indignation hypocrite, tardive et molle de l’Apr et le silence assourdissant de son Président face aux propos dangereux du député Aliou Dembourou SOW, appelant les Peulhs à s’armer de machettes pour massacrer les opposants à la candidature pour un 3ème mandat présidentiel, ont le mérite d’être clairs.



Pour rester au pouvoir, Monsieur Macky Sall et les apprentis génocidaires de son parti sont prêts au massacre de masse, à la casse de la multi millénaire cohésion ethnique de ce qu’il est convenu d’appeler le Sénégal.



Qu’à cela ne tienne !



Eradiquer l’ethnicisme voilà tout un combat, tout un défi que les Sénégalais doivent relever avec fermeté!



C’est le pari que s’étaient donné, il y’a 60 ans, les pères fondateurs de la République et de l’unité nationale.



Les Sénégalais, de tous bords, doivent se mobiliser pour exiger le départ d’Alioune Dembourou Sow de l’Assemblée nationale et de la Présidence du Conseil départemental de Ranérou et sa traduction devant les tribunaux pour apologie à la violence ethnique."





Source : https://www.exclusif.net/Affaire-Aliou-Dembourou-S...