Affaire Farba Ngom : Aliou Sall apporte son soutien au maire de Agnam Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

« À l’instar de tous les démocrates du Pays, je tiens à exprimer ma totale solidarité à Monsieur Farba Ngom et ma désapprobation de l’acharnement politicien dont il fait l’objet », a écrit le frère de l’ancien Président de la République, Aliou Sall. Selon l’ancien maire de la ville de Guédiawaye, « la démarche contre Farba Ngom est la énième manifestation de la dérive autoritaire et partisane dont le régime en place s’est fait l’auteur, en quelques petits mois d’exercice du pouvoir ». Dans sa note dont Seneweb a eu copie, l’ex-DG de la Caisse des dépôts et consignation (Cdc) lance un appel à « tous les républicains de ce pays » afin qu’ils se mobilisent pour « arrêter ces harcèlements à la fois injustes et dangereuses pour la paix et la stabilité du Sénégal ». Non sans appeler les autorités actuelles « à la sérénité ». « Nous espérons que la justice sénégalaise saura confirmer son indépendance et sa neutralité politique », lance-t-il. Accusé de « blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA », l'immunité parlementaire du député et ancien sherpa officieux de l’ex-Président Macky Sall, a été levée ce vendredi 24 janvier 2025.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78333-affaire-farba-...

