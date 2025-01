Affaire Jérôme Bandiacky «Sniper» / Oumar Faye Leral Askan wi : « On doit arrêter tout le monde ou on libère Papis Kâ… » Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| Jérôme Bandiacky dit «Sniper», dépeint comme le préposé aux sales besognes sous l’ancien régime, placé sous mandat de dépôt en septembre dernier, pour escroquerie au préjudice de l’État, usurpation de fonction, trafic d’armes et de munitions et détention d’armes, a été entendu au fond il y a quelques semaines. Oumar Faye de Leral Askan wi, revient sur l’audition de Jérôme Bandiaky qui a cité des noms d’autorités, dont Mimi Touré, l'ancien Premier Ministre d'alors et le frère de Doudou Kâ.

D’après Oumar Faye, Aminata Touré qui parle de manipulation dans sa réponse médiatique, reconnaît que le sieur Bandiacky faisait partie de sa sécurité, en donnant des détails sur l’attribution de sa maison de fonction.



Ainsi, Oumar Faye regrette un traitement inique et déséquilibré. Puisque, Papis Kâ, cité dans cette affaire, a été aussitôt arrêté, alors que Mimi Touré vaque tranquillement à ses occupations. Pour Oumar Faye, soit on arrête tout le monde ou on libère Papis Kâ, le frère de Doudou Kâ.



Accueil Envoyer à un ami Partager