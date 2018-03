Affaire Khalifa Sall: Débouté, l'État du Sénégal annonce qu'il va faire appel

La constitution de partie civile de l'État du Sénégal a été rejetée par le juge Malick Lamotte. Par ailleurs, les 6, 8 milliards réclamés à cet effet par ses conseils, sont mal fondés, selon le juge "en vertu du principe de la libre administration des collectivités locales qui sont d'une personnalité juridique et morale qui leur sont propres". L'Etat du Sénégal va faire appel selon un de ses avocats, Me Baboucar Cissé en l’occurrence.



Il faut aussi noter que le maire de Dakar et ses co-prévenus ont été tous relaxés des délits d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux.













Kady FATY, Leral.net