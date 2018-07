Affaire Moustapha Diakhaté et Papa Mamadou Seck : les dessous de l’enquête

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Juillet 2018

Mamadou Moustapha Diakhaté et Papa Mamadou Seck risquent gros. Les deux hommes surnommés les « insulteurs du net » ont été remis vendredi dernier au Procureur de la République. Ces « pyromanes » sont poursuivis pour des faits extrêmement graves: acte de propagande, insultes, menaces de nature à troubler l’ordre public commises par le biais de service informatiques qui se caractérisent par l’ascendance et par l’appartenance à une religion et diffamation via le même moyen de diffusion.



Dans son édition de ce mardi, Libération est revenu sur les détails de l’enquête qui a abouti à leur arrestation.



Tout est parti le 4 juillet dernier, selon le journal, lorsque les nommés Serigne Saliou Guèye et Abdou Khadir Guèye se sont présentés auprès du chef du service enquête de la Division spéciale de la cybercriminalité, le Commissaire Aïssatou Fall pour l’informer des agissements du compte facebook « Serigne Bass Fall ». L’auteur qui avait mis en photo de profil Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife des Mourides, passait son temps à débiter des insanités sur le Khalife de la Communauté mouride.



Les deux plaignants affirmaient que grâce à l’aide de leur nièce, ils ont pu identifier le compte facebook. Ainsi, ils ont remis plusieurs captures d’écran en plusdu numéro de téléphone de « Serigne Bass Fall ».



Séance de tenante, le Commissaire Fall décide d’ouvrir une enquête. A l’aide du service de géolocalisation, le téléphone de «Serigne Bass Fall » a été « borné » à Pikine, Tivaouane, Thiès et finalement, Guédiawaye. Avec l’appui du commissariat de cette localité, celui dont le vrai nom est Papa Mamadou Seck, a été interpellé.



Entre-temps, les enquêteurs de la police criminelle ont remarqué que la page de «Serigne Bass Fall » était devenue « Sopey Maodo Sy ».



Interrogé sous le régime de garde-à-vue, Papa Mamadou Seck a servi des explications extrêmement graves pour tenter de justifier ses publications sur le réseau social facebook. En effet, il a soutenu avoir décidé de « faire mal à la communauté mouride en riposte aux vidéos publiées par Serigne Moustapha Diakhaté. Qui, dit-il, s’en prenait régulièrement au Khalife général des Tidianes après sa sortie contre Idrissa Seck suite à la polémique sur «Bakka et Makka ».



Pis, il ajoute n’avoir aucun problème avec les Khalifes généraux qu’il insultait à longueur de journée mais qu’il voulait juste se venger. A la suite de son audition, les enquêteurs ont intercepté Mamadou Moustapha Diakhaté à Mbacké (Diourbel). Ce maitre coranique allait aussi sortir des arguments irresponsables pour tenter de justifier les vidéos incendiaires, dans lesquelles il s’en prenait à Serigne Mbaye Sy Mansour.



Interrogé sous le régime de la garde-à-vue, il a affirmé que c’est aussi pour défendre les mourides qui auraient été offensés. Il assure que c’est son frère du nom de Fallou Diakkhaté (sous le coup d’un avis de recherche), qui l’aidé à publier les vidéos incriminées sur les réseaux sociaux.



Pour se donner bonne conscience, Mamadou Moustapha Diakhaté a informé avoir fait appel à un ami surnommé « Lakhate » pour supprimer les vidéos incriminées. En vain.

