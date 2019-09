Affaire Petro-Tim: Les secrets du salaire d'Aliou Sall exposés

Le « scandale à 10 milliards de dollars » relatif à l'affaire Petro-Tim, connaît de nouveaux développements. Selon "Les Échos", le rapport de l'Ofnac fait état de "réponses contradictoires" d'Aliou Sall sur son salaire. Interrogé sur ce qu'il percevait à Petro-Tim, le maire de Guédiawaye déclare : "Au début, j'ai reçu 12 millions de FCfa, puis ma rémunération a été partagée en deux : 3 millions payés localement et 10 millions d'honoraires de conseil. »



Des propos contradictoires qui remettent en cause sa déclaration lors de sa conférence de presse du 3 juin dernier. "C'est absolument faux ! Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, 250 000 dollars de Timis Corporation, pas plus qu'Agritrans. Il s'agit d'un paiement imaginaire », disait Aliou Sall, soutenant n'avoir "jamais fait une quelconque demande fiscale pour le Sénégal" lorsqu'il était le gérant de Petro-Tim Sénégal.



L'ex-Dg de la Cdc a certainement omis, d'après le journal, "de dire que le salaire de 12 millions était passé à 13 millions". À propos des droits et obligations contractuels de Petro-Tim Ltd, Aliou Sall soutient que Kosmos en a hérité conformément aux dépenses de l'ordonnance d'approbation. Une réponse qui a surpris les enquêteurs qui lui ont rappelé avoir déclaré ignorer es modalités de vente de Petro-Tim Ltd et Timis Corporation.

