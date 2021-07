Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Affaire Sweet Beauté : Des internautes rappellent à Adji Sarr l’arrivée à terme de sa «grossesse» Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 09:29 | | 0 commentaire(s)| L’affaire Adja/Sarr prend une nouvelle tournure sur les réseaux sociaux. Après la controverse sur une supposée grossesse de la masseuse de Sweet Beauté rapportée par la presse qui avait agité une possible plainte pour «refus de paternité» et «un test ADN». Depuis quelques jours, des internautes, sur TIK TOK, font des vidéos devenus virales sur la question. Ils rappellent à Adji Sarr qu’elle lui reste «deux mois» avant l’arrivée à terme de sa supposée grossesse.

Mais avant d’aller au fond des choses, ils préfèrent s’occuper d’abord de l’affaire Kounkandé du nom du féticheur qui donne rendez-vous aux Sénégalais le jour de la Tamkharite pour fendre la mer au niveau de Soumbédioune.



À n’en pas douter, les prochains mois verront cette affaire revenir en force au-devant de la scène pour permettre à la Justice de siffler la fin de la récréation sur cette affaire qui a valu au leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, une inculpation et une mise sous contrôle judiciaire.



Mais la clé de l’affaire est le viol qui semble de plus en plus crouler comme un château de carte pour ne pas dire une affaire d’une gravité judiciaire mineure qui ne va en rien entacher la participation de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Une situation à suivre de très près…

24 heures



Accueil Envoyer à un ami Partager