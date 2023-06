Affaire des Documents top secret: L’ancien président américain Donald Trump arrêté puis libéré Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président américain Donald Trump a été arrêté, ce mardi 13 juin 2023, à son arrivée au tribunal de Miami, où il a comparu devant le juge pour des accusations fédérales. Finalement au Tribunal, Trump a plaidé non coupable des accusations et le juge fédéral l’a libéré sans aucune restriction. L‘ex-président des Etats-Unis est visé par […] L’ancien président américain Donald Trump a été arrêté, ce mardi 13 juin 2023, à son arrivée au tribunal de Miami, où il a comparu devant le juge pour des accusations fédérales. Finalement au Tribunal, Trump a plaidé non coupable des accusations et le juge fédéral l’a libéré sans aucune restriction. L‘ex-président des Etats-Unis est visé par 37 chefs d’accusation, pour avoir emporté des milliers de documents top secret. Cerné par les enquêtes, Donald Trump se retrouve devant un tribunal dans le dossier le plus dangereux pour lui à ce stade: le républicain est inculpé pour sa gestion négligente de secrets d’Etat après sa présidence.



Source : Source : https://lesoleil.sn/affaire-des-documents-top-secr...

