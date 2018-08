Affaire des maisons démolies à Diamniadio: les dessous d'une nébuleuse et une plainte annoncée contre le maire Ladite affaire prend aujourd'hui une nouvelle tournure puisque les proprétaires des maisons démolies comptent - ni plus ni moins, déposer incessamment une plainte contre le maire Mamadou Moulaye Guèye.

Le Mouvement « Taxawal Diamniadio » persisite et signe, les choses ne s'en arrêteront pas là et il ira jusqu'au bout pour obtenir réparation du préjudice subi par ses membres.



En ligne de mire de leur action, le maire de Diamniadio Mamadou Moulaye Guèye visé par une plainte à venir incessamment, pour l'amener à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mairie a cédé les terrains aux dizaines de propriétaires qui ont vu l'oeuvre de toute une vie, être broyée sous les roues des bulldozers, le 17 août 2018.



Ce jour-là restera, sans nul doute, une date fortement gravée dans la mémoire des populations locales de Diamniadio. Tôt le matin de ce jour l’Honorable député Diop Sy, accompagné d’agents de la gendarmerie nationale et de la DSCOS, a envoyé à Diamniadio sud-extension (zones des Quatre mille et Pentium 3), des engins préposés à la démolition de plusieurs dizaines de maisons et de bâtiments construits à coût de plusieurs centaines de millions de francs CFA.



Mais qu'on ne compte pas sur le mouvement pour tirer sur le député Diop Sy parce que disent ses membres, le terrain est le sien et fait l'objet d'un titre foncier en bonne et due forme, depuis le temps de la gouvernance Wade.



L"équation à mille inconnues réside dans une série de questions dont les camarades du Dr. Thierno Ndour, coordonnateur du mouvement attendent une réponse claire de la part du maire: pourquoi la mairie leur a-t-elle vendu des terrains sur le titre foncier d'autrui alors qu'elle-même dispose de 40ha soit 1600 parcelles mises à disposition par l'Etat ? Où et quand s'est tenue la délibération du Conseil municipal octroyant lesdits terrains aux propriétaires spoliés? Où se trouve l'ordre de recettes qui doit précéder toute vente de terrain par la mairie ?



Ancien du Pds et néo Apr, le maire Mamadou Moulaye Guèye devra se montrer très convaincant face à ces pères et mères de famille en colère et bien décidés à ne pas être les "agneaux" du sacrifice, même en période de ...Tabaski.









