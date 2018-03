Affaire du Falcon 50: La justice française enquête sur Karim Wade à Dakar

Une information judiciaire aurait été ouverte contre Karim Wade devant le pôle financier du parquet de Paris. Suite à une plainte de Madame Daim, directrice générale de la société Hermès, le juge Claire Thépaut a ouvert une enquête au sujet de l’exploitation de l’avion privé de type Falcon 50 que Wade fils utilisait régulièrement lors de ses déplacements dans la période de 2007 à 2011, du temps où il occupait de hautes fonctions au sein de l’Etat du Sénégal, a révélé mardi le journal « Le Quotidien ».



Revenant sur cette information ce mercredi, Libération renseigne que l’information judiciaire avait été ouverte depuis plus de trois ans maintenant et a connu des prolongations jusqu’à Dakar. En clair, d’après le journal, le juge Trépaut a demandé au Sénégal l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dont le but et d’entendre un certain nombre de personnes qui, sont pour la plupart,intervenues dans la signature et l’exécution du contrat de leasing qui liait Darta à l’Etat du Sénégal.



Les conditions dans lesquelles ce contrat a été signé, intéressent aussi la magistrate du Pôle financier.