Affaire du voile: Doyen Alla Kane se défoule sur l'Abbé "daño beug Danel ngour gui, mais..."

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

Alla Kane, membre de Magui Pastef et du cabinet de Ousmane Sonko, a accordé un entretien exclusif à Leral.net. Au menu du débat, la polémique autour du port du voile à l'école avec notamment la sortie de Abbe André Latyr Ndiaye et le bilan du nouveau régime après cinq mois au pouvoir. Vieux par son âge mais jeune par son engagement, Alla s’engage en bouclier du duo Diomaye-Sonko, déterminé à affronter quiconque tenterait d'entraver les efforts du régime, non sans mettre en garde l’opposion.