Affiche du 19 janvier 2019 : Aziz Ndiaye taxe Luc Nicolaï de briseur de ménage

Conseiller de Balla Gaye 2 et proche de Gaston Mbengue, l’ancien promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, a toutes les raisons pour s’attaquer à Luc Nicolaï. Lequel remue ciel et terre pour faire capoter le combat Balla Gaye2- Modou Lô ficelé par Gaston Mbengue et organiser à la place, le duel Eumeu Sène-Modou Lô.



Aziz accuse Luc Nicolaï d'être un « briseur de ménage ». Mais pour le patron de ABC, personne ne peut rien y changer au combat actuel: « les deux lutteurs sont en phase avec Gaston Mbengue. Modou Lô était en Espagne, mais il est rentré pour prendre part au face-à-face de samedi (aujourd’hui). Il n’y a rien qui puisse empêcher ce combat. Les gens spéculent seulement. Mais c’est de la bonne communication pour le combat Balla Gaye 2-Modou Lô. S’il veut être l’invité d’honneur du combat Modou Lô-Balla Gaye 2, on peut lui faire cet honneur. A part ça, il ne peut rien faire », tonne le frère de Baye Ndiaye.



Qui ajoute: « ça, c’est l’éternel jeu de Luc. C’est avec ce jeu qu’il a cassé l’écurie Boul Falé. Si Tyson et Eumeu Sène se sont embrouillés, c’est à cause de Luc Nicolaï. On se rappelle le problème de Atta et Eumeu Sène. Aujourd’hui, il veut créer des problèmes à Rock Energie. Il joue au briseur de ménage. Ce n’est pas élégant de la part de quelqu’un de sa dimension. Il doit être un gentleman et arrêter son vilain jeu ».











L’Observateur