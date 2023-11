Affrontement mortel entre Baye Fall et éleveurs à Touba : Les talibés de Cheikh Ibra Fall bottent en touche toutes les accusations Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Novembre 2023 à 18:45 | | 0 commentaire(s)| Les Baye Fall ont réagi suite aux accusations de la communauté peulhe. Ils bottent en touche toutes les accusations portées contre eux. Serigne Bada Fall, parlant au nom des Baye Fall, révèle que cette affaire reste une provocation et une défiance manifeste. Mais, il nie les actes de vols et de pillages dont ils sont accusés. A retenir que les affrontements entre ces deux communautés, ont provoqué la mort d'un Baye Fall et fait plusieurs blessés des deux côtés. La gendarmerie a procédé à une dizaine d'arrestations.



