Africa MiTH 2023: Hapsatou Sy veut que l’Afrique soit racontée et boostée par les Africains Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 21:19 | | 0 commentaire(s)| Dakar va abriter du 27 mai au 6 juin 2023, la première édition d’Africa MiTH. Un évènement lancé par l'entrepreneure Hapsatou Sy. « On va essayer de faire en sorte que l’Afrique soit racontée par les Africains, l'Afrique soit boostée par les Africains", a déclaré Mme Sy, avant d'inviter tous les jeunes du pays à aller se former gratuitement. "J'appelle la jeunesse parce que c'est un évènement qui est à l'endroit de la jeunesse, on voulait que les jeunes soient au cœur du projet", a confirmé Hapsatou Sy. A l'en croire, Africa Mith est aussi un événement à l’endroit des entrepreneurs, à l’endroit des artisans, à l’endroit de tous ceux qui veulent faire bouger les choses et prendre leur destin en main et ne pas attendre des autres...









