Agnès Aokky nous dévoile le troublant Blue Dreams Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 10:00

Agnès Aokky est un jeune talent français qui vaut le détour et que l’on vous dévoile sur Patwhite. Ancienne journaliste, DJ et musicienne, elle prépare un album de pop électronique d’une richesse rare, à l’image du premier extrait Blue Dreams, qu...





