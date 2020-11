Agression:Les habitants de Cambérene tuent un agresseur à coup de pelles et de briques Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Un agresseur a été lynché à mort à Cambérène, comme c'est le cas dans les zones lébous de la région de Dakar. Dans ces contrées, les populations appliquent toujours la tolérance zéro contre les agresseurs. Un agresseur, Gora Nd., a été lynché à mort, à coups de pelles et de briques, par des populations. Selon le quotidien Les Échos, les faits ont eu lieu, samedi dernier, vers 2h du matin. Le malfrat baignait dans une mare de sang et avait la tête complètement ensanglantée. L'agresseur portait beaucoup de graves blessures sur différentes parties du corps, notamment au niveau du front et des pieds.



Source : https://letemoin.sn/agressionles-habitants-de-camb...

