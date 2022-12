Agression de Amy Ndiaye: "Ce sont des voyous, on attend une peine ferme et lourde et leur radiation"

Mercredi 21 Décembre 2022

Moustapha Diakhaté veut que les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang sont plus que des "voyous. Ce qu'ils ont fait est répugnant. La réquisition de 2 ans du Procureur est minime, la peine doit être plus sévère et qu'on les radie au plus vite. A l'Assemblée, c'est un parloir, mais un lieu de bagarre. J'encourage Amy Ndiaye et lui souhaite prompt rétablissement", enfonce-t-il.