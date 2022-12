Agression de Amy Ndiaye: L'AJS attend des sanctions fermes et demande plus d'honorabilité Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)| En conférence ce matin au musée de la Femme Henriette Bathily, l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS), en partenariat avec les organisations sœurs, dénonce et condamne avec la plus grande véhémence et fermeté l'agression perpétrée par deux députés hommes envers une femme parlementaire. Ainsi l'association reste à l'écoute des sanctions qui seront prises au sein de l'Assemblée nationale contre les deux députés agresseurs. Elle invite les parlementaires, élus par les peuples pour les représenter dans cette institution, à le faire avec honorabilité, en ayant pour seul objectif de défendre les intérêts de ce peuple.



