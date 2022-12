Agression de Amy Ndiaye: Massata Samb et Mamdou Niang édifiés sur leur sort le 26 décembre prochain Rédigé par leral.net le Lundi 19 Décembre 2022 à 22:25 | | 0 commentaire(s)| Ce lundi au palais de justice de Dakar a eu lieu le procès des deux députés, Massata Samb et Mamadou Niang. Poursuivis par leur collègue Amy Ndiaye pour coups et blessures volontaires suivis de menaces de mort, les avocats de la défense contredisent les faits et appellent le juge a décliner la demande de dédommagement d'une valeur de cinq cent millions francs CFA faite par l'avocat de la présumée victime. Le parquet requiert deux ans d'emprisonnement contre les deux parlementaires. Toute fois la délibération aura lieu le 26 décembre.



Accueil Envoyer à un ami Partager