Aidez votre enfant à ne plus mettre de couches

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Juillet 2018 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|



Dire adieu aux couches est une étape importante, tant pour les enfants que pour leurs parents. Enlever la couche est l’une des étapes du développement de l’enfant que les parents attendent souvent avec impatience. Après avoir changé près de deux mille couches par an (environ 6 par jour), vous avez probablement très envie que votre enfant commence à aller tout seul aux toilettes. Certains enfants apprennent en quelques jours, d’autres ont besoin de plusieurs mois. En général, plus l’enfant commence jeune, plus il lui faut de temps.



À quel âge enlever la couche ?

Cela dépend des enfants, mais on considère en général que deux ans est un bon âge pour enlever la couche pendant la journée. Parfois, vers un an et demi, certains enfants arrivent déjà à déterminer quand ils ont envie de faire pipi ou caca, ce qui facilite grandement la tâche.



Voici quelques signes qui peuvent vous indiquer que votre enfant est prêt pour aller sur le pot :

– Votre enfant est capable d’obéir à des ordres simples et commence à communiquer avec vous verbalement.

– Votre enfant se montre agité lorsque sa couche est mouillée ou sale et, à sa manière, il vous fait comprendre qu’il faudrait le changer.

– Votre enfant reste sec plus longtemps.

– Votre enfant exprime lui-même son envie par des petits signes (il sautille, met ses mains dans sa couche, etc…) ou des mots (il dit « pipi »).

– Votre enfant est capable d’enlever et de remettre tout seul sa culotte, mais aussi de rester assis tranquille pendant deux minutes.



Par commodité, les parents profitent souvent de l’été pour enlever la couche à leurs enfants car ils portent moins de vêtements et peuvent facilement rester les fesses à l’air. Assurez-vous également que cette étape ne coïncide pas avec un changement important dans la vie de votre enfant comme, par exemple, l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur.



Le plus important, quand on décide de supprimer la couche, est de procéder petit à petit. Il faut respecter le rythme de l’enfant, car abandonner la couche est comme un entraînement et les résultats seront chaque fois meilleurs, jusqu’à ne plus mettre de couche du tout !



Comment apprendre à l’enfant à abandonner la couche

En tout premier lieu, il ne faut jamais gronder l’enfant ni trop insister. Une seule règle : la patience. De plus, ce n’est pas la même chose de ne plus mettre la couche le jour que la nuit, cette seconde étape pouvant prendre parfois plusieurs années.



Concernant la propreté de jour, la recommandation des experts est simple : il suffit de mettre l’enfant sur le pot toutes les heures et de le laisser faire ce qu’il a à faire. C’est un moyen de créer une habitude. Parfois, il est possible que l’enfant ne veuille pas ou n’ait pas envie de faire pipi. Ce n’est pas grave : au bout de cinq minutes vous lui remettez sa culotte et le laissez libre de faire ce qu’il veut.



Autres astuces pour aider votre enfant à ne plus mettre de couches

– Que l’enfant sache bien où sont les toilettes. Ainsi, il saura que c’est un endroit qui lui est réservé et où il peut aller quand il en ressent le besoin. Nous vous conseillons d’y laisser un pot adapté à sa taille.

– Rester à côté de l’enfant et le distraire. Ayez toujours à portée de main des livres illustrés, ainsi l’enfant associera le fait d’aller aux toilettes avec un moment agréable.

– Pour le caca, soyez patient. Les médecins expliquent que cela est plus difficile car les enfants ont la sensation de laisser une partie d’eux-mêmes.

– Récompensez votre enfant lorsqu’il arrive à faire pipi ou caca dans le pot. Cela le motivera et l’encouragera.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook