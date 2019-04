Alaa Saleh à 22 ans, égérie de la révolution soudanaise (vidéo)

La Soudanaise qui est devenue l’emblème du soulèvement contre le régime d’Omar El Béchir a déclaré que les femmes sont susceptibles de jouer un rôle décisif dans l’issue des mouvements de protestations dans leur pays.



Alaa Saleh, une étudiante en architecture âgée de 22 ans, est devenue l’une des icônes de la révolte lorsqu’elle a été photographiée debout sur une voiture vêtue d’une longue robe blanche et s’adressant à une foule de manifestants.



Lorsqu’elle est montée sur la voiture lors d’un sit-in de masse au Soudan, Alaa Saleh avait pour but de réveiller une foule déjà déterminée à obliger le président Omar El-Béchir à quitter le pouvoir, a-t-elle déclaré à CNN.



« Je voulais monter sur cette voiture et parler aux gens… parler contre le racisme et le tribalisme sous toutes ses formes, qui touche tout le monde dans tous les domaines de la vie. Je voulais parler au nom des jeunes…. Je voulais sortir et dire que le Soudan est pour tous ».



Quelques jours plus tard, son message est devenu le symbole de la protestation, et du rôle de premier plan que les femmes soudanaises ont joué, grâce à une photo de Salah, vêtue d’une robe blanche et de boucles d’oreille or, devenue virale sur les réseaux sociaux.



« Chaque fois que les gens répondaient ‘Thawra’ (Révolution), je devenais plus excitée. Nous avons besoin d’un soutien international, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe et comprennent nos exigences ».



À ce moment-là, Salah « représentait toutes les femmes et les filles soudanaises et elle a inspiré toutes les femmes et les filles présentes au sit-in. Elle racontait l’histoire des femmes soudanaises…. Elle était parfaite », a déclaré Lana Haroun, qui a pris la photo.



Salah a été surprise quand les photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux.



« Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis heureuse que la vidéo ait fait en sorte que les gens accordent plus d’attention aux protestations ».



Le choix vestimentaire de l’activiste en est venu à représenter le mouvement de protestation en tant que tel.



« La robe blanche est un symbole de force, de pureté et de courage. Les femmes ont un grand rôle dans ces manifestations », a-t-elle déclaré.



