Alerte Météo: L’Anacim annonce des pluies et orages dans plusieurs localités du pays

Au cours de cet après-midi et dans la journée du dimanche, des orages et pluies intéresseront les localités Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Cap Skirring et Ziguinchor) et Centre (Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Mbour et probablement Diourbel, Thiès et Dakar) ; ailleurs, un ciel passagèrement nuageux à couvert prédominera. L’annonce est faite par l’ancien, dans son dernier bulletin météorologique de ce 1er juin 2023. La note relève que les températures resteront élevées dans le Nord et l’Est du pays avec des pics de températures diurnes qui atteindront

36 à 38°C. Par conséquent, la chaleur sera très accentuée tandis que sur les régions côtières elle y sera moins soutenue mais certes présente.

A noter, toutefois, que les visibilités seront généralement bonnes, selon toujours l’anatomie. Qui informe que les vents dominants souffleront de secteur Ouest devenant Ouest à Sud-ouest au Sud, avec une intensité faible à modérée.

