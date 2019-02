Alerte sur la trop grande quantité de dentifrice utilisée par les enfants

Une récente étude des autorités sanitaires américaines alerte : 40% des enfants en bas âge mettent trop de dentifrice sur leur brosse à dents, ce qui peut entraîner la formation de tâches sur leur dentition. S'il est à utiliser avec modération, le dentifrice, supplémenté en fluor, pose toutefois moins de problèmes. Le chirurgien-dentiste Yassine Corbin nous explique pourquoi.



Chewing-gum, de cola, de fruits rouges... Au rayon des dentifrices pour enfants, les saveurs sucrées et acidulées se déclinent à l'infini pour rendre le moment du brossage de dents moins pénible. Malgré l'intention louable des fabricants, ces petites astuces peuvent aussi avoir un effet pervers : celui de faire confondre aux tout-petits dentifrice et sucrerie.



Ainsi, selon une étude réalisée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis, 40 % des enfants de 3 à 6 ans utilisent trop de dentifrice. Or, à cet âge, et poussé par les saveurs délectables, nombreux sont ceux qui avalent cette pâte à dents, s'exposant à l'ingestion d'une trop grande quantité de fluor, ce qui peut entraîner, précise l'étude, "des modifications visibles de la structure de l'émail, telles qu'une décoloration".



Mais, alors que nos dentifrices pour enfants ont une composition similaire, les petits Français sont-ils également touchés par cette dégradation de l'émail ? Nous avons posé la question au chirurgien-dentiste Yassine Corbin.



Un émail plus poreux



"Les Américains ont une problématique particulière puisqu'ils ont du fluor dans l'eau de ville, volontairement ajouté par les autorités. Ce qui n'est pas le cas chez nous", explique à LCI le chirurgien-dentiste Yassine Corbin. Là-bas donc, en plus du fluor qui se trouve dans l'eau qu'ils boivent tous les jours, les enfants en bas âge, qui ne maîtrisent pas bien la déglutition, vont être exposés au fluor qui se trouve dans leur dentifrice.



"S'ils en utilisent trop, ils vont en ingérer trop et se retrouver avec ce que l'on appelle des fluoroses. Ce sont de petites tâches, d'abord d'un blanc laiteux, qui deviennent marronâtres par la suite et fragilisent l'émail." L'enveloppe protectrice de la dent, trop concentrée en fluor, va devenir plus poreuse, permettant aux bactéries de s'accrocher plus facilement et facilitant la formation de caries.















afriquefemme.com

