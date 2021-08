Aliou Badji prêté à Amiens SC

Le club d’Amiens (ligue 2 française) a annoncé l’arrivée ‘’sous forme de prêt avec option d’achat’’ de l’attaquant sénégalais Aliou Badji en provenance d’Al Ahly d’Egypte.



‘’L’Amiens SC et Al Ahly (Egypte) ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant sénégalais", rapporte le site officiel du club français. Il rappelle que l’ancien joueur du Casa Sports (élite sénégalaise) a déjà évolué à ‘’Djurgarden en Suède, au Rapid de Vienne en Autriche ou encore dernièrement à Ankaragücü en Turquie, où il était prêté la saison passée’’.



Aliou Badji a été appelé à plusieurs reprises dans les sélections de jeunes, notamment les U20, sélection avec laquelle il a disputé la Coupe d’Afrique des Nations U20 et la Coupe du Monde U20 en 2017.



A Amiens, il retrouvera ses compatriotes Amadou Ciss et Formose Mendy.



Âgé de 23 ans, il portera le numéro 17 dans cette équipe reléguée en ligue 2 à l’issue de la saison 2019-2020.

Source : https://www.exclusif.net/Aliou-Badji-prete-a-Amien...