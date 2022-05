Aliou Dembourou Sow baptise Ousmane Sonko "Kounkandé 2" et l'avertit sur ce qui va se passer Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 21:13 | | 0 commentaire(s)| "Je n'aime pas prononcer son nom, c'est pourquoi je le surnomme Kounkandé, car il ne dit jamais la vérité. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est diamétralement différent. Il a dit qu'il va amener 200 mille personnes, nous on va en amener 600 mille. C'est pourquoi, je le surnomme Kounkandé 2, car il ne pourra jamais faire face à Macky Sall", a d'emblée attaqué Aliou Dembourou Sow, faisant allusion à Ousmane Sonko.



