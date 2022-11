Aliou Dembourou Sow invite les autorités à aider le centre de formation de Ranérou Ferlo, à payer ses factures d'eau et d'électricité Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 12:01 | | 0 commentaire(s)| Si l'on se fie aux propos du député Aliou Dembourou Sow, le centre de formation professionnelle de Ranérou Ferlo fonctionne, mais il fait face à des difficultés liées à l'eau et à l'électricité. "Ceux qui dirigent le centre de formation de Ranérou, n'ont pas assez de fonds pour payer leur factures d'eau et d'électricité. Nous vous demandons Monsieur le ministre, de les aider pour qu'ils puissent les payer", plaide M. Sow.



Accueil Envoyer à un ami Partager