Aliou Goloko au stade Abdoulaye Wade: "Ce que Drogba et Eto'o m'ont dit sur Macky Sall..." Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 16:09 | | 0 commentaire(s)| Le journaliste Aliou Goloko qui faisait partie du staff des légendes africaines affirme que le Sénégal est dans l'histoire. "On a le 6 février pour le sacre de la CAN et le 22 février, date de l'inauguration de notre stade. C'est une fierté", dit-il. Il raconte une anecdote: "Didier Drogba et Samuel Eto'o m'ont dit avant le match d'être fier de notre Président de la République qui a nous a donné cette possibilité. Eux qui ont fait carrière en Europe sont impressionnés", a-t-il dit.



