Alioune Ndoye MPEM: "Que le peuple discerne la véracité des propos des candidats..."

Le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, en marge de la prière de ce dimanche, est revenu sur le début de la campagne électorale où il exhorte le peuple à discerner la véracité des propos des candidats. "Aussi rappeler aux autres que ce n'est pas une campagne présidentielle et à écouter certains, cela peut porter à confusion", a-t-il déclaré. Soulignant du reste que le Sénégal a l'habitude d'organiser des élections et que tout se passera dans le calme.