Alioune Ndoye: " Ñou done wo khalé yi ñu guéneu djisso si ken, bimou metté ñom ñeup daw lakhatou..." Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 01:16 | | 0 commentaire(s)| La loi sur le Eode de l'environnement approuvée par les députés, le ministre de l'Environnement, Alioune Ndoye a fait face aux députés hier, à l'assemblée nationale, à l'occasion de la session unique. Ceci entre dans le cadre du Projet de loi sur le Code de l'Environnement. Le projet composé de 255 articles pour la protection de l'environnement, a été voté ce mercredi 7 juin par les élus. A l'issue de cette rencontre, le ministre s'est prononcé sur la tension politique actuelle, qui a causé la mort de plus de 15 de nos concitoyens et des actes de saccage et de pillage des supermarchés, boutiques et magasins.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles déplorées, le ministre a dénoncé ces actes de vandalisme et appelle les jeunes au calme.



Il invite par ailleurs les acteurs politiques à plus de responsabilité, afin d'éviter d'inciter les jeunes à la violence.

Accueil Envoyer à un ami Partager