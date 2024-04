Alioune Sall, ministre de la Communication : Vers une réforme du secteur de l'audiovisuel et une démocratisation de l'accès au numérique Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2024 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a pris ses fonctions ce jeudi. Il a annoncé une réforme du secteur de l'audiovisuel et une démocratisation de l'accès au numérique.

Ses engagements incluent rendre les services numériques plus accessibles, numériser les procédures administratives et interconnecter les ministères. Il a également souligné les avantages croissants des avancées numériques pour les secteurs du transport, de la santé et des transactions financières.



Alioune Sall que nous écoutons au micro de Birame Khary Ndaw.



