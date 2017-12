Allées Khalifa Ababacar Sall Sy de Dieuppeul: A la poursuite d’une prostituée qui l’a arnaqué, il assomme par erreur une autre dame

La dame A. N a été au mauvais endroit, au mauvais moment. En effet cette dernière a été violemment attaquée par Badiane, qui lui réclamait orbi et urbi son argent. Pour justifier son acte, le jeune homme explique qu’il l'a confondue avec une belle de nuit, qui selon ses dires, avait la même allure et le même port vestimentaire que la victime.



En effet l’homme en question a été dribblé par une jeune femme qui l’a abordé dans un bar, pour lui proposer une partie de jambes en l’air. Chose que le sieur Badiane a toute de suite accepté en échange d’une somme de 10.000 FCfa pour le prix de la passe dans un auberge de la place. Ainsi Badiane a remis à la belle de nuit le montant convenu. Il s’est ensuite déplacé pour payer la facture à la caisse, au retour il s’est rendu compte que la jeune femme a disparu… avec son argent. C’est sans réfléchir qu’il s’est lancé à sa recherche, prenant la direction des allées Khalifa Ababacar SY.



Ayant aperçu une dame qui marchait sur le trottoir, qui soit disant avait la même allure que la fille du bar, Badiane, sans poser de questions, s’est jeté sur elle pour réclamer son argent. Cette dernière a fait dans la résistance et il l’a assommé avec une bouteille de bière qu’il tenait entre ses mains. Heureusement que des passants sont tombés sur la scène, ont maîtrisé le jeune homme et acheminé la dame a l’hôpital puisqu’elle avait perdu connaissance suite à une abondante hémorragie.



Pendant ce temps, Badiane a vécu un sale quart d’heure entre les mains des passants qui croyait que c’était un agresseur. Ils l’ont par la suite amené à la police de Dieuppeul, ou il s’est confondu en excuses, mettant tout sur le compte de son état de d’ébriété. Il a finalement été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires.









Vox Populi