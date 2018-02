Allemagne: le nombre de décès par an dû à la la masturbation, inquiète (Etude)

Au moins 100 cas de décès enregistrés par an, en Allemagne est causé par la masturbation, a révélé une étude qui portait également sur les manières étranges dont les gens sont morts, en essayant de pratiquer l’auto-satisfaction.

Un homme vêtu de collant, d’un imperméable et d’un scaphandre de plongée ainsi que d’un sac en plastique sur la tête, est mort à Hambourg, après s’être assis à côté d’un appareil de chauffage pour essayer de faire fondre des tranches de fromage sur son corps.

Dans un autre incident, un autre homme originaire de Halle a été retrouvé mort avec des guirlandes sur ses tétons ayant apparemment essayé de se stimuler par électrocution.

Selon le médecin-légiste, Harald Voß, cité par Dailymail, l’asphyxie est l’une des formes les plus courantes de mort par masturbation.

Entre 80 et 100 personnes à travers le pays, meurent chaque année des suites de masturbation risquées, a révélé l’étude de Voß.

Les résultats démontrent que pour chaque million de citoyens allemands, il y a « un ou deux » cas de décès par an causé par l’usage d’un accessoire ou d’un dispositif pour la stimulation sexuelle.

La Médecine légale à Hambourg a enregistré 40 décès auto-érotiques accidentels entre 1983 et 2003, chez toutes les victimes âgées de 13 à 79 ans, rapporte The Local.

Les victimes sont généralement des hommes, a souligné Voß, car les femmes sont « plus prudentes » quand il s’agit de pratiques auto-érotiques.

Il a en outre noté que les risques impliqués dans l’activité auto-érotique, étaient sous-estimés. Selon cet expert, perdre la conscience peut arriver plus vite qu’on ne l'imagine.



