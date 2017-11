Alliance pour la Citoyenneté et le Travail : Le bureau national provisoire des jeunes installé

Dernière née des formations au Sénégal, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a installé lors d’un congrès, tenu samedi dernier, un bureau national provisoire des jeunesses dénommé « JACT ».



«Les départements furent représentés à ce moment fort de la vie de l’ACT. Les membres du conseil national de la JACT, sélectionnés parce que secrétaire de comité ou sur la base de leur engagement par leur coordonnateur local, ont été particulièrement nombreux à participer à cette rencontre.



Cette dernière s’est tenue dans une ambiance fraternelle en présence des aînés. L’ensemble des participants ont fait part de leur satisfaction quant au déroulement parfaitement démocratique et transparent de ces élections », informe un communiqué reçu à Leral.



Selon le texte, Gervais Waly (Dakar) a été élu au poste de secrétaire général National de la structure. «A l’issue du vote, ajoute le communiqué, les membres élus ont prêté le serment et juré devant Dieu et les hommes : de toujours mériter votre confiance, de ne ménager aucun effort pour assurer la promotion de la politique autrement au service du Sénégal et de son peuple, ligne directrice du parti ACT et de ne jamais trahir notre engagement. »





