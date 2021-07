Allocation retraités: Le mois d’août sera payé en avance Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

Le paiement des allocations de retraités du mois d’août sera rapproché, renseigne l’Ipres. « La Direction Générale de l’IPRES informe les Allocataires qu’en raison de l’imminence de la fête de Tabaski ,le paiement de l’échéance du mois d’août a été avancé. En conséquence, les virements bancaires ont été déjà effectués le vendredi 02 juillet 2021 et […] Le paiement des allocations de retraités du mois d’août sera rapproché, renseigne l’Ipres. « La Direction Générale de l’IPRES informe les Allocataires qu’en raison de l’imminence de la fête de Tabaski ,le paiement de l’échéance du mois d’août a été avancé. En conséquence, les virements bancaires ont été déjà effectués le vendredi 02 juillet 2021 et les autres modes de paiement (notamment PosteFinances) suivront incessamment », a noté la structure. Le paiement de ladite échéance comporte également l’avance Tabaski correspondant à un mois de pension brute du régime général. « Avec un plafond de 60 000 fr cfa pour les Allocataires du régime général et un autre de 100 000 fr pour ceux du régime cadre », a-t-elle fait savoir.

Le remboursement de l’avance Tabaski se fera en 9 mensualités.



