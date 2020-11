Almadies : Un restaurant attaqué Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 08:03 | | 0 commentaire(s)|

Des cambrioleurs lourdement armés de pistolets et de machettes ont attaqué un restaurant chinois, sis aux Almadies. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 09 novembre dernier. Ils étaient au nombre de cinq (5) et ils ont semé la terreur au restaurant “La Mer Ouest”. Ces bandits ont d’abord commencé par le vigile qui recevra des coups de machette aux parties intimes. Ensuite, ils sont entrés dans l’appartement du couple chinois propriétaire du restaurant, ont sorti leurs armes et ont intimé l’ordre qu’on leur remettre l’argent du coffre. 5 millions Sans attendre, ils sectionnent le bras de l’épouse du Chinois, lui assènent deux autres coups, la plaquent au sol et lui tranchent la gorge. Son mari recevra de violents coups au visage avant que les agresseurs ne découvrent une liasse de 5 millions Fcfa, renseigne L’Observateur. Un des bandits arrêté L’argent en poche, les agresseurs disparaissent dans la nature. Selon la même source un des agresseurs a été arrêté par les éléments de la DIC qui ont rappliqué sur les lieux. La femme du Chinois, dont la gorge et le bras ont été tranchés, est admise dans un hôpital.



