Aly Ngouille Ndiaye sur sa sortie du gouvernement : « J’estime que je ne suis plus dans le gouvernement, mais je suis dans le parti (APR). » Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye s’est exprimé pour la première fois, ce 06 novembre, depuis sa sortie du gouvernement. Il s’est expliqué devant quelques uns de ses partisans et sympathisants dans son Linguère natal.



« Seul le président de la République, Macky Sall a le pouvoir constitutionnel de choisir ceux qui doivent l’accompagner dans le travail au sein du gouvernement. Nous avons cheminé avec lui depuis la formation de son premier gouvernement le 04 avril 2012 jusqu’au 01 novembre 2020 », a d’emblée soutenu l’ancien ministre qui témoigne de sa volonté de poursuivre son engagement pour le pays.



« J’estime que je ne suis plus dans le gouvernement, mais je suis dans le parti (APR). Notre motivation dans le parti c’est de travailler ensemble avec le président, Macky Sall pour l’intérêt général et nous y sommes toujours », a-t-il fait savoir.



Il croit d’ailleurs, avec sa sortie du gouvernement, avoir la possibilité de se concentrer davantage sur sa fonction d’élu local. « On peut bien comprendre les émotions des uns et des autres, mais le plus important c’est qu’en plus du gouvernement, j’ai été élu maire de la commune de Linguère. Donc si je ne fais plus partie du gouvernement, c’est une occasion pour mieux me concentrer sur ma mission auprès de la municipalité. Je ne vois aucunement l’intérêt de créer des histoires, car après tout, notre engagement pour le Djolof et généralement pour le Sénégal ne change pas; au contraire nous allons le poursuivre. Le plus important est que nous sommes sortis du gouvernement, la tête haute », a conclu Aly Ngouille Ndiaye.





Source : Source : https://www.dakarposte.com/Aly-Ngouille-Ndiaye-sur...

Accueil Envoyer à un ami Partager