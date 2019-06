Amadou Bâ : " Il n'y a aucune tension entre le Sénégal et le Royaume-Uni. C'est impossible" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ a tenu à préciser qu'entre le Royaume-uni et le Sénégal, il n'existe pas de malentendu. " Il n'y a aucune tension entre le Sénégal et le Royaume uni. Ce n'est pas possible" a déclaré l'ancien argentier de l'Etat en marge de la rencontre avec l'Union européenne "l'un des partenaires privilégiés du Sénégal".

Le ministre est revenu de long en large sur les points forts de la rencontre avec l'UE qui tournait autour de l'émergence du Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager