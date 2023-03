Amadou Bâ a prié vendredi à Médina Gounass

Il était accompagné du ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, de Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement, Amadou Hott…, entre autres membres de sa délégation. Après avoir effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Médina Gounass en compagnie des fidèles et Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, Amadou Ba et le Khalife ont rallié le site du Daaka. Le Premier ministre s’est entretenu avec le Khalife avant de prendre le chemin du retour.





Source : https://www.jotaay.net/Amadou-Ba-a-prie-vendredi-a...