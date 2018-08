Amadou Bâ et Mame Mbaye Niang : les dessous d’une animosité sur un air de vacances citoyennes

C’est une lapalissade que de dire que les ministres Amadou Bâ et Mame Mbaye Niang ne se piffent pas. Ce dernier, invité à l’émission « Grand Jury » ce dimanche, a fait même une insinuation laissant entendre que son collègue est derrière les accusations portées contre lui dans l’affaire du Prodac.



D’après le journal « Source A », cette affaire n’est que la face visible de l’iceberg. Le journal révèle que le coup de froid entre les deux hommes remonte à 2016. À l’époque, ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang avait reproché à son collègue en Conseil des ministres, de n’avoir pas disposé de son budget destiné aux Vacances citoyennes.



Tout est parti, renseigne le journal lorsque que le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan faisait son speech sur le niveau d’exécution du budget global. Mais, à peine a-t-il fini son intervention que Mame Mbaye prend son contrepied, en déclarant à qui veut l’entendre, que son département n’a reçu que 13% de son budget au total.



« Je n’ai même pas d’essence », s’est-il, lamenté au milieu de l’assistance restée bouche bée. Avant d’ajouter, à l’attention des autres membres du gouvernement, comme pour les appeler à témoigner en sa faveur : « Parlez ! Si vous ne parlez pas, vous allez mourir.»



