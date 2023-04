Amadou Bâ, premier Ministre: "Nous pouvons faire de la campagne agricole, un véritable succès, si nous travaillons ensemble, avec diligence..."

Le Premier ministre Amadou Bâ a présidé aujourd'hui le Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole à venir. "Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, avec diligence et détermination, en exécution des directives du président de la République Macky Sall, nous pouvons faire de la campagne agricole, un véritable succès", assure M. Bâ. A l'en croire, grâce à la vision et à l’engagement du président de la République Macky Sall, notre pays a connu une amélioration significative de la production agricole ces dernières années. Selon lui, sur la période 2012-2022, la production céréalière a enregistré une croissance de 144%, passant de 1 500 000 à 3 600 000 tonnes. Sur cette même période, la production arachidière a augmenté de 30% et la production maraîchère, de 98%.