Aminata Touré : « Ousmane Sonko doit savoir qu’il ne peut intimider personne avec ses incessants appels à la jeunesse » Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 21:17 | | 0 commentaire(s)| La coordonnatrice des parrainages et tête de liste de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré, en conférence de presse, a porté un regard sur la décision du Conseil constitutionnel qui vient de délibérer sur la demande de l’opposition. D’après Mimi Touré, cette demande est déclarée même, irrecevable, car Benno Bokk Yakaar a fait un excellent travail. Mais, Ousmane Sonko doit savoir qu’il ne peut intimider personne avec ses incessants appels à la jeunesse, alors qu’aucun jeune n’est investi sur leurs listes.

La coordonnatrice des parrainages et tête de liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré estime qu’une démocratie datant de plus de 60 ans ne peut pas être détruite par quelqu’un. « A chaque fois, Ousmane Sonko appelle à la violence et brandit en permanence des menaces. Nous sommes un pays de droit. Ousmane Sonko doit savoir qu’il ne peut intimider personne avec ses incessants appels à la jeunesse, alors qu’aucun jeune n’est investi sur leurs listes », a déploré Aminiata Touré.



Le Sénégal est un pays stable, tant envié. Et tout ce qui appelle à la violence doit cesser. « Nous acceptons la décision du Conseil Constitutionnel. Désormais, nous sommes en train de nous organiser pour mobiliser davantage nos militants et aller vers ces élections législations », conclut Mimi Touré.





