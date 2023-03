Aminata Toure savonne le PDS: « Au lieu de se prononcer sur l’impossibilité du Président Macky Sall à briguer un 3e mandat, ils préfèrent concocter un deal avec lui… »

La réponse de l’ancien député de la coalition Benno Bokk Yakaar ne s’est pas fait attendre après la sortie du parti démocratique sénégalais. Ce dernier qui pond un communiqué indexant l’ancien présidente du conseil économique social et environnemental avec qui il ne partagerait pas une force de l’opposition, devra bien encaisser les propos qui lui sont destinés. « Je ne compte pas entretenir de querelles personnelles publiques à ce moment crucial de la vie et de l’avenir de notre pays. Je voudrais seulement dire que le Sénégal est à un tournant important de son histoire avec la tentative du Président Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable » précise Aminata Toure en réponse au PDS.



D’après l’ancien ministre de la république, « toutes les forces démocratiques de ce pays doivent se mobiliser dans un large rassemblement pour que le Sénégal ne connaisse ni de recul démocratique encore moins d’instabilité dans notre contexte sous-régional déjà fragile » . Ainsi, Aminata Toure de confirmer que la direction du PDS est dans des négociations avancées avec le Président Macky Sall. « C’est leur deal en parachèvement avec le Président Macky qui les empêche de pouvoir prendre part à la construction du large front de l’opposition et des forces vives de la Nation en gestation pour empêcher une troisième candidature du President Macky Sall. C’est un parti qui n’a “courageusement” rien trouvé de mieux que de vouloir me faire passer pour la raison de leur défection au combat que compte mener les démocrates sénégalais »



Aminata Touré tient à rappeler que le PDS a eu à gérer l’Etat du Sénégal pendant 12 ans, par conséquent, ses responsables connaissent son fonctionnement , les prérogatives du président de la République qui définit la Politique de la Nation, ils connaissent aussi les prérogatives des Ministres qui mettent en application la Politique du président de la République dans leur secteur respectif. « Le parti démocratique sénégalais devrait avoir le courage de s’en prendre d’abord au Président Macky Sall dont j’étais le ministre de la Justice et j’assume pour ce qui me concerne les actes que j’ai eu à poser dans l’exercice de mes fonctions en rapport avec les exigences de bonne gouvernance » argue l’ancien député de Benno précisant, dans son texte en invitant les libéraux à se concentrer sur l’essentiel qui est de dire ouvertement à Macky de ne pas tenter de briguer un troisième mandat.

