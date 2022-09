Andrzej Duda reçu au Palais par Macky Sall: La guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'Afrique au cœur de leurs échanges Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Septembre 2022 à 18:05 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'0uest , le Président de la Pologne , Andrzej Duda a été reçu ce jeudi par le chef de l'Etat Macky Sall au palais de la République. Cette visite entre dans le cadre de l'approfondissement des relations entre la Pologne et les pays africains. Les deux chefs d' État se sont entretenus sur les questions bilatérales...Ils ont aussi évoqué les questions internationales . La guerre en Ukraine et ses conséquences pour le continent africain , notamment la crise alimentaire et l'augmentation du coût de la vie résultant de la hausse des prix de l'énergie qui affectent plusieurs pays africains ont été au cœur des discussions entre les deux chefs de l'État....



Propos recueillis

Moustapha Thioune

Mouhamed Sané...



Accueil Envoyer à un ami Partager