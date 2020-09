Année 2019 : plus de 1200 élèves en état de grossesse Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 1 200 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire en 2019. Ces chiffres pourraient connaître une hausse, cette année, avec les mesures de confinement prises dans le cadre de la Covid-19, selon une étude de Réseau Siggil Jigeen. « Nous avons des statistiques récentes du Groupe d’études sur la population jeune qui ont montré que les grossesses non désirés ont eu un effet de recrudescence pendant la pandémie du Covid-19 avec le confinement, mais également avec la fermeture des classes où les jeunes filles et garçons ont été laissés pour compte. Et on a constaté qu’il y a eu une recrudescence des grossesses précoce à l’école », renseigne la présidente de ce Réseau, Mme Safiétou Diop. Ces grossesses en question ont été notées dans 427 établissements scolaires à Dakar, Pikine et Guédiawaye dont 34% sont âgés entre 12 et 19 ans.



