Année universitaire 2023-2024: Les 5 grandes décisions prises par le Conseil de l'Ucad Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 23:24

Ce vendredi, s’est tenu le Conseil académinque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Après examen et analyse de la situation, le Conseil académique a décidé de la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais. Mais, précise le recteur de l’Ucad dans un communiqué de presse, les prestations du Centre des œuvres universitaires […] Ce vendredi, s’est tenu le Conseil académinque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Après examen et analyse de la situation, le Conseil académique a décidé de la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais. Mais, précise le recteur de l’Ucad dans un communiqué de presse, les prestations du Centre des œuvres universitaires (Coud), restent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Aussi, le Conseil a décidé de la tenue de discussions jusqu’à la mi-octobre, avec les amicales des étudiants, la poursuite en distanciel des activités de remédiation ou d’évaluation pour les établissements et la convocation d’une séance élargie du Conseil académique au plus tard le 31 octobre 2023. Ce, pour fixer les modalités d’une reprise effective des activités pédagogiques en présentiel. Pour rappel, lors des dernières manifestations politiques, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été la cible des attaques. «La quasi-totalité du parc automobile de l’Université a été mis à genou. Il n’y a pratiquement pas de bus. Une bonne partie des amphis et des salles ont été rendus totalement indisponibles», disait Ahmadou Aly Mbaye, le recteur. Et ce n’est pas tout, puisque «les archives des personnels administratifs et enseignants ont aussi été brûlées, les archives des étudiants et des diplômés ont été brûlés en particulier celles de la faculté de médecine et de la faculté des lettres et sciences humaines», avait-il ajouté.



