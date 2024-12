Antonio Guterres plaide pour des systèmes de migration sûrs et humains Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2024 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a lancé, mercredi, un appel, à la création de systèmes de migration sûrs et à la défense des droits des migrants, à l’occasion de la Journée internationale des migrants, célébrée ce 18 décembre. « Aujourd’hui, comme chaque jour, défendons les droits de tous les migrants et œuvrons à la création de systèmes de migration sûrs, humains et inclusifs », a-t-il dit dans une déclaration parvenue à l’APS. Pour le chef de l’Organisation des Nations unies (ONU), la Journée internationale des migrants est une occasion de célébrer la contribution apportée par des millions de migrants aux communautés, aux économies et aux pays du monde entier. « Cette journée est aussi l’occasion de nous rappeler les difficultés auxquelles les migrants peuvent se heurter : les préjugés et la discrimination, les violences et atteintes pures et simples, ou encore la traite des personnes, acte d’une cruauté inimaginable », a-t-il indiqué dans sa déclaration. Ces difficultés sont aggravées, selon Guterres, par « le flot de mésinformation, de désinformation et de discours de haine qui sèment la division et donnent une image déformée des précieuses contributions apportées par les migrants chaque jour ». Face à cette situation, il demande à la communauté internationale de « faire appel à [son] humanité commune et [à] œuvrer à inverser ces tendances néfastes ». Le patron de l’ONU souligne que c’est tout le sens du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté il y a six ans et qui offre « des solutions concrètes visant à protéger les migrants à chaque étape de leur déplacement et à continuer de développer des voies de migration fondées sur les droits ». « De plus, dans le Pacte pour l’avenir, adopté récemment, les pays du monde entier ont renouvelé leur engagement à renforcer les partenariats internationaux et la coopération mondiale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », a insisté António Guterres dans sa déclaration. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 281 millions de migrants internationaux ont été dénombrés dans le monde, en 2022. La Journée internationale des migrants a été proclamée par l’ONU le 4 décembre 2000 et est célébrée chaque année le 18 décembre.



Source : https://senemedia.com/annonce-77672-antonio-guterr...

