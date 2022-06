Appel à la résistance de « Yewwi askan Wi »: Djibril Diop, responsable FPRS s'oppose et demande aux Sénégalais de rester ferme Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 23:41 | | 0 commentaire(s)| Djibril Diop, responsable FPRS, membre de la coalition Yewwi askan Wi guediewaye alerte contre des appels à la résistance et met en garde contre toute tentative de manipulation de l’opinion. Puisque, depuis le rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, aucune réunion n’a été convoquée. Le contestataire, affirmant son ancrage à cette coalition, demande aux Sénégalais de rester ferme, tout en s’opposant à la volonté inavouée de ce groupuscule de leaders égoistes.

Djibril Diop, responsable FPRS, membre de la coalition Yewwi askan Wi Guadiawaye a fait le diagnostic sans complaisance de leur structure. Etant membre de l’un des premiers partis signataires de la charte des leaders a décidé de prendre du recul pour mieux comprendre la démarche. Exigeant une non violation de la charte, il déplore l’absence d’équité et de transparence dans cette coaltion qui se croyait déjà au Palais, après les résultats des élections locales. Djibril Diop et ses camarades sont revenus sur l’installation de la Commission ad-hoc, dirigée par Habib Sy. Au moment des investitures, une proposition a été faite pour demander aux leaders de choisir où ils pourraient être investis.



Après des contestations et une absence d’accords sur le principe, certains ont proposé l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Malheureusement, constatent-il, Khalifa Sall avait refusé de présenter la liste aux autres membres de la conférence des leaders. Puisque, sur cette liste, il n’y avait que des investis de Pur, de Pastef et de Takhawou Dakar. Ces trois entités se sont taillées la part belle. Plus grave, ils ont contracté un compromis avec Wallu.



Constat, par mégarde, la liste a été mal faite. Et voilà, ce qui a conduit à tous les problèmes actuels. Suite à des contestations, ce groupuscule, ayant l’opportunité de corriger a répété les mêmes erreurs. C’est ainsi, qu’Ousmane Sonko et Déthié Fall ont révélé l’existence d’erreurs d’investitures.



Ensuite, ils se permettent d’anticiper pour crier et appeler à des résistances. « Nous sommes membres et nous restons à Yewwi Askan Wi. Dans cette coalition, il y a des juristes qu’on a écarté pour se partager les postes. Dieu est Juge. Ils n’ont rien à dire. Puisque, c’est eux qui luttaient pour profiter de postes », a protesté le responsable FPRS, membre de la coalition Yewwi askan Wi, Djibril Diop.







Accueil Envoyer à un ami Partager