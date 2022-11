Appel sournois de Ousmane Sonko aux Chefs religieux du Sénégal ! (Par Ibrahima Sène) A l'issue de sa première audition sur le fond, dans le dossier d’accusation de viol portée contre lui, Ousmane Sonko, dans sa conférence de presse, fait appel aux Chefs religieux pour qu’ils interviennent auprès du Président Macky Sall pour éviter que notre pays ne tombe dans la violence, qu’il brandit comme pour rallier les chefs religieux à sa cause !.

Ce faisant , il accuse le Président Macky Sall de vouloir jeter le pays dans la violence, pour avoir décidé de présenter une troisième candidature à la Présidentielle de 2024, alors que celui-ci a toujours refusé de se prononcer sur son éventuelle candidature, préférant travailler, dans la sérénité, à parachever son mandat en cours, pour répondre, autant que faire se peut, aux préoccupations des populations !



Ayant échoué de les avoir à ses côtés, pour dissuader le Président Macky Sall, de faire tenir le procès qui hante ses jours et ses nuits, procès qui risque d’hypothéquer son avenir politique, il cherche, après son audition, à les rallier à sa stratégie de diversion, dans une lutte contre la volonté attribuée au Président Macky Sall, de briguer un troisième mandat !

Pour ce faire, il les accuse de n’intervenir que pour sauver le Président Macky Sall, lorsqu’il est en mauvaise posture avec son opposition !



En les présentant, ainsi, comme des partisans inconditionnels du Président Macky Sall, il continue de saper leur crédibilité auprès des populations, qui voient encore en eux, comme des facteurs de stabilité , de paix civile, et de cohésion nationale !



Les discréditer revient à jeter le pays dans une violence grave, génératrice d’instabilité du pays, que Ousmane Sonko avait initiée avec les évènements de mars 2021, pour éviter son arrestation et sa traduction devant la Justice !



C’est dans ce but, que ses partisans, dans les réseaux sociaux, n’ont eu de cesse d’entreprendre de les discréditer, en les accusant, d’être de connivence avec le régime du Président Macky Sall, pour des intérêts bassement matériels !



Ces attaques entrent en droite ligne dans la stratégie anti confrérique, que déroulent ses partisans islamistes radicaux, qui ont tellement irrité les chefs religieux, au point que, Ousmane Sonko , s’est résolu à se rapprocher d’eux, pour gagner leur compassion, dans ses affaires pendantes en justice !



Mais, cela ne l’a pas empêché, de devenir, à leurs yeux, de plus en plus suspect et, d’être, peu crédible : ce qui a permis, à la procédure judiciaire de continuer son cours normal !



C’est pour cela qu’il leur lance un nouveau de s’allier avec lui, pour obliger le Président Macky Sall, à stopper la procédure judiciaire, au prétexte, qu’il veut plonger le pays dans la violence, avec la volonté qu’il lui a attribuée unilatéralement, de briguer un troisième mandat !



Sa lutte contre le troisième mandat, est l’arbre qui cache, la forêt, qui n’est rien d’autre que la tenue de son procès !



Il croit dur comme fer, que cette nouvelle stratégie de culpabilisation des chefs religieux, aura plus de chance, que celle de lutte pour les libertés démocratiques, pour les rallier à sa cause !



Il les invite ainsi à quitter leurs fonctions historiques de stabilisation, de pacification et de préservation de la cohésion de notre peuple, pour rejoindre sa stratégie de déstabilisation du Président Macky Sall, pour qu’il mette fin à la procédure judiciaire qui le tient à la gorge !



S’il est jugé et condamné, peu lui importe que le Président Macky Sall soit candidat, ou non !



Sa croisade contre le troisième mandat est une diversion très dangereuse pour notre peuple, afin d’installer un climat de violence, peu propice pour la tenue de son procès !



Donc, lui barrer la route est un devoir patriotique de haute portée historique.







Ibrahima Sène PIT-SENEGAL

