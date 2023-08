Approvisionnement du marché en oignons : Abdou Karim Fofana annonce l’arrivée de 14 000 tonnes, entre le 11 et le 25 août Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME s’est prononcé, ce vendredi 11 août 2023, sur la situation du marché sénégalais concernant l’approvisionnement en oignon. Participant à l’émission Pencco sur la Rfm, Abdou Karim Fofana a annoncé l’arrivée de 7000 d’oignons tonnes ce vendredi 11 août et 7000 de plus attendues d’ici le […] Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME s’est prononcé, ce vendredi 11 août 2023, sur la situation du marché sénégalais concernant l’approvisionnement en oignon. Participant à l’émission Pencco sur la Rfm, Abdou Karim Fofana a annoncé l’arrivée de 7000 d’oignons tonnes ce vendredi 11 août et 7000 de plus attendues d’ici le 25 août prochain, en vue de réguler le marché. S’agissant de la spéculation sur les prix, le Ministre du Commerce dira que c’est une situation cyclique, contre laquelle des mesures sont prises, qui concerne beaucoup de produits comme le sucre, le riz… « A propos du riz d’ailleurs, l’Inde vient de suspendre ses exportations, mais malgré tout, le Sénégal arrive avoir un quota grâce à ses bonnes relations diplomatiques avec ce pays » a-t-il souligné. Sur l’origine de ces tensions, Abdou Karim Fofana a fait noter que les effets des changements climatiques ont fortement impacté les récoltes. En Inde, par exemple, les inondations ont considérablement réduit les productions, ce qui a conduit à la suspension de l’exportation. Pour ce qui est de l’oignon, c’est le même cas de figure, avec des décalages sur les rendements. C’est le cas pour le Maroc et les Pays-Bas ou d’habitude au mois d’août, les productions étaient déjà disponibles. Le Sénégal a doublé sa production depuis 2012 Le Ministre Porte-parole du Gouvernement a également rappelé que le Sénégal a doublé sa production depuis 2012, passant de 200 mille tonnes à 400 mille tonnes cette année, pour une population de 16 millions d’habitants. Ce qui couvre largement les besoins mais notre pays reste confronté à un problème d’infrastructures de stockage. D’où la mesure d’autorisation d’exportation de l’oignon locale vers les pays limitrophes au Sénégal pour éviter les pertes. En outre, des solutions durables sont en vue concernant le stockage des produits avec, par exemple, le marché d’intérêt national et de stockage de Diaobé, financé à hauteur de deux milliards de francs cfa et qui sera inauguré incessamment, après celui de Diamniadio déjà fonctionnel. Le Gouvernement a réceptionné ce vendredi 11 août, 7000 tonnes d’oignons en plus des 2500 tonnes reçues la semaine dernière, 7000 autres tonnes sont attendus le 25 août prochain. «En attendant la prochaine saison pour le Sénégal, prévue au mois de janvier, a rappelé le ministre, nous avons autorisé l’importation et avec le concours du ministère de l’Agriculture et celui des Affaires étrangères, la tension va s’estomper d’ici la célébration du Magal, avec des prix stabilisés.»



Source : https://lesoleil.sn/approvisionnement-du-marche-en...

