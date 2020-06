Appui sectoriel Covid-19, les régions de Kaffrine et de Kaolack reçoivent un appui de 185.500.000 FCfa Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juin 2020 à 03:36 | | 0 commentaire(s)| Impactés par les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19, les mutuelles d'épargne et de crédit mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire de la région du Sine, sont confrontées à des difficultés financières insupportables. Ainsi, pour sauver le secteur, ce sont les régions de Kaffrine et de Kaolack qui accueillent la Ministre Zahra Iyane Thiam Diop afin de recevoir leurs appuis.

Après le Nord, ce sont les régions du centre qui reçoivent la délégation de Madame la Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, qui effectue une tournée nationale pour venir en aide aux acteurs de son secteur.



En effet, 800 millions (500 millions Force Covid-19 et 300 millions Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire) ont été dégagés pour donner du sang neuf aux mutuelles d'épargne et de crédit et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, afin de faire face aux conséquences économiques de la Covid-19.



En collaboration avec la Poste, c'est une enveloppe de 185 500.000 FCfa qui est distribuée aux régions de Kaffrine (65.300.000 FCfa) et de Kaolack (116.200.000 FCfa) ,dont 127 millions pour les MEC (50 millions pour Kaffrine et 77 millions pour Kaolack) et 44.500.000 FCfa pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire (15.300.000 FCfa pour Kaffrine et 39.200.000 FCfa pour Kaolack).



Vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, cette importante somme va permettre de relancer de façon efficace et efficiente, les activités. La Ministre de rassurer de la disponibilité des fonds au niveau de tous les guichets de la Poste.



Profitant des cérémonies de remises de chèques aux ayants-droit, la Ministre a rappelé aux population, de faire plus d'efforts pour le respect des mesures-barrières et le port de masque, pour se protéger et protéger ses concitoyens.

